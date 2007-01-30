Ющенко ветував ще два закони

Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження прозорих механізмів продажу земельних ділянок, набуття права оренди на земельні ділянки».

Як повідомляв УНІАН, 12 січня Верховна Рада України внесла зміни до Земельного кодексу України щодо запровадження прозорих механізмів продажу земельних ділянок, набуття права оренди на земельні ділянки.

Проект Закону України ,,Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження прозорих механізмів продажу земельних ділянок, набуття права оренди на земельні ділянки)” був 9 січня 2007 року внесений народними депутатами Олександром ТУРЧИНОВИМ та Олександром БОНДАРЕМ.

Документ доповнює частину 1 статті 93 Кодексу, положенням, яким передбачено, що право оренди земельної ділянки може набуватися орендарями на конкурентних засадах (земельні торги).

Земельні ділянки державної або комунальної власності, призначені для продажу суб’єктам підприємницької діяльності, підлягають продажу на конкурентних засадах (земельні торги).

Стартова ціна продажу земельної ділянки визначається на підставі експертної грошової оцінки, але не може бути нижче ринкової.

Документ вносить зміни до статті 6 Закону, згідно з якими в разі набуття права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах підставою для укладення договори оренди є результати аукціону чи конкурсу. Орган державної влади або орган місцевого самоврядування укладає із переможцем аукціону чи конкурсу договір оренди після оплати придбаного права оренди земельної ділянки.

Право оренди на вільні від забудови земельні ділянки несільськогосподарського призначення державної або комунальної власності набувається громадянами та юридичними особами виключно на конкурентних засадах шляхом проведення земельних торгів у формі аукціону.

Президент України повернув також зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою Закон України «Про антарктичну діяльність».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила Закон України “Про Антарктичну діяльність” 9 січня 2007 р.

Закон містить норми, які визначають мету (забезпечення інтересів України в Антарктиці) та основні засади антарктичної діяльності в Україні, повноваження Кабінету Міністрів України та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері антарктичної діяльності.

Фінансування антарктичної діяльності передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету України та інших не заборонених законами України джерел.

Перебування суб`єктів антарктичної діяльності, морських та повітряних суден під прапором України в антарктичних районах, що особливо охороняються, та в антарктичних районах, що особливо управляються, здійснюється на підставі дозволу на провадження антарктичної діяльності, який видається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в сфері антарктичної діяльності. Суб`єкти антарктичної діяльності в Антарктиці планують і здійснюють свою діяльність таким чином, щоб обмежити негативний вплив на навколишнє середовище Антарктики та екосистем. Суб`єкти антарктичної діяльності, що завдали шкоди навколишньому середовищу Антарктики під час антарктичної діяльності, несуть відповідальність відповідно до закону.

Як повідомляється на офіційному сайті глави держави, пропозиції В.ЮЩЕНКА під час розгляду обох законів на пленарному засіданні Верховної Ради представлятиме Представник Президента України у ВР Роман ЗВАРИЧ.