Янукович тисне на Конституційний Суд?

Професор політології Національного університету «Києво-могилянська академія» Олексій ГАРАНЬ розцінює як тиск на Конституційний Суд пропозицію прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА припинити провадження по поданню 47 народних депутатів щодо заборони перегляду конституційної реформи.

Таку думку професор висловив в коментарі УНІАН.

Зокрема, за словами О.ГАРАНЯ, така пропозиція прем`єр-міністра “є нічим іншим як неприкритою формою тиску на Конституційний Суд».

Як сказав експерт, «юридична слабкість прийнятого коаліцією 4 серпня 2006 р. закону, який забороняє КС тлумачити внесені конституційні зміни і процес їх прийняття, була зрозуміла будь-якому неупередженому аналітику”.

На переконання О.ГАРАНЯ, “нинішня позиція прем’єра свідчить, що уряд розуміє цю слабкість. Вона свідчить також про небезпечну тенденцію відродження практики тиску на КС часів КУЧМИ”.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України пропонує КС припинити провадження по поданню 47 народних депутатів щодо заборони перегляду конституційної реформи.

Про це сьогодні під час судового засідання сказав представник Кабінету Міністрів у КС, радник прем’єр-міністра Павло ЕВГРАФОВ, викладаючи позицію глави уряду.

В.ЯНУКОВИЧ, за словами його представника, переконаний, що Закон "Про внесення зміни до розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Конституційний Суд України", ухвалений 4 серпня 2006 року, відповідає Основному закону.

"Позиція прем`єр-міністра полягає в тому, що, оскільки питання лежить не в правовій, а в політичній площині, необхідно припинити конституційне провадження в цій справі на підставі пунктів 2, 3 ст. 45 Закону України "Про Конституційний Суд” - невідповідність конституційного подання вимогам, передбаченим Конституцією і непідвідомчістю Конституційному Суду України порушеного в конституційному поданні питанні 47 депутатами" - сказав П.ЄВГРАФОВ.

В ході свого виступу він скептично оцінив висновки більшості юридичних інституцій, які погоджувались з авторами подання щодо невідповідності вимогам Основному закону ухвалених 4 серпня 2006 року змін. Він підкреслив, що КС не може переглядати діючу Конституцію. А закон №2222 "Про внесення змін до Конституції" він назвав "пам`ятником": "норми закону стали тілом Конституції, і самого закону вже не існує".