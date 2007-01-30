Експерт: Вашингтон розчарувався у Ющенку

Вашингтон зараз не робитиме серйозних ставок на будь-яких українських політиків. Про це на прес-конференції в УНІАН сказав директор російських і азіатських програм Вашингтонського інституту світової безпеки Микола ЗЛОБІН.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, ставлення до Віктора ЮЩЕНКА (нинішнього Президента України - УНІАН) впродовж багатьох років «було дуже позитивним, і підтримка його була і є однозначною», але, водночас, є і розчарування його діями після обрання Президентом України.

Він сказав, що у Вашингтоні раніше було «дуже велике несприйняття» Віктора ЯНУКОВИЧА (нинішнього прем`єр-міністра України - УНІАН). Проте, за його словами, «сьогодні ставлення до нього різко поліпшилося».

М.ЗЛОБІН вважає, що є у Вашингтоні розуміння того, що «ЯНУКОВИЧ зробив правильну річ, що є великою рідкістю для пострадянських політиків» - він визнав свою поразку, не вдався «до розбирань» і «він прийняв нові умови, в яких і переміг». «Він показав свою гнучкість, свою життєздатність» - наголосив директор російських і азіатських програм Вашингтонського інституту світової безпеки.

М.ЗЛОБІН наголосив, що «ці два політики, принаймні, у сфері постійного контролю, інтересу і моніторингу у Вашингтоні».

За його словами, є також цілий ряд політиків, які «розглядаються як люди, які можуть у щось розвинутись». Кажучи про лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, М.ЗЛОБІН сказав, що «вона постать найбільш загадкова для всіх нас, для всіх вас і для самої себе». Він наголосив, що «інтересу до неї такого фундаментального я поки що не бачив», а думки дуже різні про неї.

За його словами, думка про Україну в США після останніх президентських виборів почала мінятися, і багато американських політиків і експертів вважають, що «Україна поволі, але правильно зі всім цим безладом, зі всіма цими українськими тарганами, але більш-менш перетворюється на нормальну європейську країну, відходить від «совка»». Він вважає, що у своїй думці про Україну «американці більше орієнтуються на думку європейців».