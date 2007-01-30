Руки Морозу зв`язали в Мукачеві?

Закарпатський апеляційний суд має почати розгляд скарги Генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА на рішення Мукачівського міськрайонного суду про заборону оприлюднення Закону про Кабінет Міністрів не пізніше 2 лютого.

Як повідомили УНІАН в Закарпатській обласній прокуратурі, цей термін обумовлений процедурою подачі апеляційної скарги. Для того, щоб апеляційний суд міг розглянути скаргу, потрібно, щоб суд, на ухвалу якого надходить скарга (у даному випадку Мукачівський міськрайонний суд -УНІАН), передав всі матеріали справи до апеляційного суду.

Як зазначили в обласній прокуратури, офіційне повідомлення про оскарження та необхідність передати матеріали справи до Закарпатського апеляційного суду Мукачівський міськрайонний суд отримав тільки вчора, 29 січня. Таким чином, згідно з процедурою, Мукачівський суд має для передачі матеріалів справи 5 днів, починаючи з 29 січня.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області розглянув позов члена «Нашої України» Ігоря КРІЛЯ до Верховної Ради про визнання протиправними можливих дій голови ВР у разі підписання ним закону про Кабмін. Суд заборонив голові Верховної Ради підписувати прийнятий 12 січня закон, а також публікувати цей документ.

В той же час, 26 січня генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО направив до Апеляційного суду Закарпатської області апеляційну скаргу на ухвалу Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області.

В свою чергу газети “Урядовий кур’єр” і “Голос України” сьогодні повідомили про офіційне оприлюднення Закону про Кабмін Морозом на веб-сайті Верховної Ради України. Водночас в газетах не опубліковано тексту даного закону.

У повідомленні зазначено, що “відповідно до частини п´ятої статті 94 Конституції України Закон України «Про Кабінет Міністрів України» набере чинності з дня його опублікування у встановленому порядку”.