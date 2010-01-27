Кріль побачив, як чиновник розіграв сценку, поплакавши у прем’єрську шубу

Голова партії “Єдиний Центр”, народний депутат України Ігор КРІЛЬ заявляє, що доручення прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Держказначейству про негайне виділення коштів для оплати платежів Львівської міської ради є “відкритим застосуванням адміністративного ресурсу на президентських виборах, що мають зафіксувати міжнародні спостерігачі”.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ЄЦ.

Як вважає І.КРІЛЬ, у цих діях кандидата в президенти Ю.ТИМОШЕНКО “вельми виразні ознаки політичної корупції за рахунок коштів державного бюджету”, тобто використання грошей платників податків як “політичний хабар виборцям”.

«Мер Львова розіграв із керівником Кабміну нехитру сценку: він поплакався у прем’єрську шубу на дефіцит грошей, вона одразу ж розпорядилася дати необхідну суму. Зовні все це має вигляд турботи про львів’ян, але насправді свідчить про непрофесіоналізм уряду. Адже спочатку Держказначейство затримувало платежі міста, бо елементарно не мало з чого платити, а потім, з царської милості, потрібні кошти раптом з’явилися”, - стверджує І.КРІЛЬ.

При цьому, за його словами, причина щедрості проста – у такий спосіб Ю.ТИМОШЕНКО “намагається купити” прихильність жителів Львова, якої гостро не вистачає в останні дні перед вирішальним голосуванням. “Звісно, не факт, що реальні гроші надійдуть, зате на публіку така чутливість кандидата в президенти має справити належне враження”, - наголосив голова ЄЦ.

І.КРІЛЬ відзначив, що за останній рік хронічні борги держбюджету перед місцевими стали повсюдним явищем, і що мер найменшого містечка, будь-який голова місцевої адміністрації підтвердять, що Держказначейство не платить за платіжними дорученнями, що призводить до зростання заборгованостей у бюджетній сфері, зриву пріоритетних регіональних і місцевих програм.

Він заявив, що керівники місцевих органів влади неодноразово публічно звертали увагу Кабміну на ці проблеми, і що за цими апеляціями з всієї України стоять інтереси місцевих громад, які нічим не гірші за мешканців «привілейованих», із точки зору політичних інтересів прем’єра, міст і областей.

У цьому контексті І.КРІЛЬ зробив висновок: «Ю.ТИМОШЕНКО вивернула проблему заборгованості собі на користь, для одержання виборчих переваг. Роздаючи бюджетні кошти для вразливих в електоральному плані регіонів, вона банально купує собі голоси. Це наочно вказує на причину неприйняття державного бюджету на 2010 рік. Отже, нині уряд розпоряджається коштами вже не в «ручному», а у «виборчому» режимі».

Тож, на переконання голови ЄЦ, єдиним урядовим рішенням, що спростує наведені висновки, стане одночасне погашення всіх боргів державного бюджету перед усіма без винятку місцевими бюджетами, розблокування казначейських рахунків місцевих органів влади. «Тільки тоді Ю.ТИМОШЕНКО – прем’єр і кандидат у президенти – підтвердить, що для неї не існує «своїх» і «чужих» регіонів, «потрібних» і «непотрібних» людей», - вважає І.КРІЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня Ю.ТИМОШЕНКО після розмови з міським головою Львова Андрієм САДОВИМ доручила Державному казначейству України прискорити проплати у Львові. До того директор Департаменту фінансової політики Львівської міської ради Олег ІЩУК заявив, що Львів опинився на межі дефолту через блокування коштів міським управлінням Державного казначейства. Загальна сума боргу, яку Держказначейство заборгувало місту, становить понад 130 млн. грн.