Тимошенко розкусила Нашу Україну

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що нові політичні проекти є штучними й фінансуються кланами

Таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні на прес-конференції після завершення всеукраїнського форуму депутатів місцевих рад, обраних за списком БЮТ.

«Я попереджаю, що сьогодні створюються штучні проекти, які фінансуються кланами й які серйозно запрограмовані, щоб забрати голоси в потужних політичних сил», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Разом із тим лідер БЮТ не стала уточнювати назви «штучно створених» політичних проектів. «Я вітаю всі партії, які подолають 3-процентний бар`єр, але хочу нагадати, що на попередніх виборах близько 30% виборців віддали свої голоси за пустушки, які не потрапили до парламенту й ці розчинені голоси не дали додаткової можливості демократичним силам. Голоси розпорошили, розбазарили, а сьогодні запитуємо – де перемога?» – додала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, БЮТ готовий вести переговори про співпрацю з тими партіями, які подолають 3-процентний бар`єр, у тому числі й Громадянським рухом «Народна самооборона» Юрія ЛУЦЕНКА.

«Я думаю, що «самооборона» - це нова форма «Нашої України». Коли політичні проекти стають неуспішними, то потім вони перетворюються на щось нове. Це цікавий процес», - зазначила вона.

При цьому лідер БЮТ вважає, що «люди повинні розібратися, які проекти є пустушками та маріонетками й не голосувати за них».