Янукович розтлумачив, що означає публікація на сайті ВР

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що оприлюднення закону про Кабінет Міністрів на сайті Верховної Ради означає, що цей закон прийнятий, і вето Президента подолано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Львові.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що закон підписаний головою Верховної Ради, і на сьогодні залишилось питання процедури його опублікування, після чого він набере чинності.

Відповідаючи на уточнююче запитання, коли відбудеться опублікування, В.ЯНУКОВИЧ сказав: «Буде опубліковано тоді, коли його опублікують».

Як повідомляв УНІАН, 29 січня на веб-сайті Верховної Ради України було оприлюднено Закон України "Про Кабінет Міністрів України".

У коментарі УНІАН прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА зазначила, що сайт Верховної Ради не є офіційним засобом масової інформації, на якому можуть оприлюднюватися нормативні акти.

Появу Закону «Про Кабінет Міністрів України» на сайті Верховної Ради можна розцінювати як інформаційно-довідковий матеріал, зазначила вона.

Між тим прес-служба ВР сьогодні заявила, що оприлюднення Закону «Про Кабінет Міністрів України» на офіційному веб-сайті ВР є обов’язковим етапом у процедурі набрання чинності цим Законом.

За даними прес-служби, це є юридичним фактом, що передує завершенню спеціальної процедури набрання чинності цим Законом. Зокрема, цей факт дозволяє розглядати питання про внесення змін до закону.

Наступним етапом у цій процедурі, безперечно, стане його опублікування за підписом голови Верховної Ради України, наголосили у прес-службі.