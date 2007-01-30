Янукович зробить висновки із загибелі Кушнарьова

Прем’єр-міністр України Віктор ЯУКОВИЧ планує найближчим часом розгляне питання про стан ведення мисливського господарства в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції у Львові.

Відповідаючи на запитання, чи планує він полювати після трагічного випадку з Євгеном Кушнарьовим, В.ЯНУКОВИЧ висловив жаль, що існуюча система в цій сфері не відповідає сучасним вимогам. “Тому я планую разом з фахівцями, разом з посадовцями, які займаються цією справою, найближчим часом розглянути стан ведення мисливського господарства в нашій країні, стан законодавства, яке повинно забезпечувати це питання”, - сказав він.

На думку В.ЯНУКОВИЧА, це питання гостро постало в зв’язку з таким трагічним випадком, як смерть Є.Кушнарьова. “Ми зробимо всі висновки з цього, і будемо працювати над тим, щоб в Україні були сучасна законодавча база, створені сучасні умови”, - сказав він. “Я вважаю, що це мій обов’язок – цим питанням займатись”, - наголосив прем’єр.