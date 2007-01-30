Мін`юст визнав чинним закон про Кабінет міністрів

Міністерство юстиції України за поданням апарату Верховної Ради України включило до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів Закон України „Про Кабінет міністрів України”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, закон внесено до реєстру 30 січня 2007 року за рішенням № 463 та присвоєно реєстраційний код 38607/2007.

Як зазначає прес-служба, до Державного реєстру включаються чинні, опубліковані та неопубліковані, у тому числі з обмежувальними грифами, закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, декрети, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, зареєстровані в Міністерстві юстиції України, нормативні акти Національного банку України, міжнародні договори України.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня на веб-сайті Верховної Ради було оприлюднено Закон України "Про Кабінет Міністрів України".

У коментарі УНІАН прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА зазначила, що сайт Верховної Ради не є офіційним засобом масової інформації, на якому можуть оприлюднюватися нормативні акти.

Появу Закону «Про Кабінет Міністрів України» на сайті Верховної Ради можна розцінювати як інформаційно-довідковий матеріал, зазначила вона.

Між тим прес-служба ВР сьогодні заявила, що оприлюднення Закону «Про Кабінет Міністрів України» на офіційному веб-сайті ВР є обов’язковим етапом у процедурі набрання чинності цим Законом.

За даними прес-служби, це є юридичним фактом, що передує завершенню спеціальної процедури набрання чинності цим Законом. Зокрема, цей факт дозволяє розглядати питання про внесення змін до закону.

Наступним етапом у цій процедурі, безперечно, стане його опублікування за підписом голови Верховної Ради України, наголосили у прес-службі.