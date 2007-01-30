До Ющенка у гості приїде Лукашенко

Міністерства закордонних справ України і Білорусі 29 січня в Мінську провели консультації, під час яких обговорювалися організаційні питання підготовки зустрічі президентів України і Білорусі Віктора ЮЩЕНКА і Олександра ЛУКАШЕНКА в лютому в Києві.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ Білорусі.

Білоруську делегацію на консультаціях очолював перший заступник міністра закордонних справ Василь ПУГАЧОВ, українську - заступник міністра закордонних справ Володимир ХАНДОГІЙ.

Сторони обмінялися думками з питань, які планується порушити на вищому рівні, а також розглянули перелік міжнародних правових документів, які плануються до підписання під час зустрічі президентів Білорусі і України.

Крім того, делегації обговорили весь спектр питань двосторонньої співпраці: політичний діалог, розвиток договірно-правової бази, підходи до проблеми забезпечення енергетичної безпеки на європейському континенті, співпрацю в гуманітарній сфері і в рамках міжнародних організацій, взаємодію в рамках СНД.

«Консультації пройшли в атмосфері взаєморозуміння і конструктивності. Сторони констатували, що досягнутий рівень торговельно-економічної співпраці створює основи для подальшого розвитку білорусько-українських відносин», - відзначили в прес-службі МЗС Білорусі.

Керівника української делегації В.ХАНДОГІЯ прийняв міністр закордонних справ Білорусі Сергій МАРТИНОВ.