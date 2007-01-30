Ющенко відправив Єльченка за Тарасюком

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ “Про звільнення В.ЄЛЬЧЕНКА з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Австрія”.

Про це повідомляє Офіційне Інтернет-представництво глави держави.

Водночас даним документом доручено постійному представникові України при міжнародних організаціях у Відні Володимиру ЄЛЬЧЕНКУ продовжувати виконувати свої посадові обов`язки.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ повідомив про звільнення посла України в Австрії В.ЄЛЬЧЕНКА у зв`язку з порушенням ним інструкцій при видачі віз представникам туркменської опозиції.