Ющенко відправив Єльченка за Тарасюком
18:34, 30 січня 2007Політика
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Президент підписав указ
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ “Про звільнення В.ЄЛЬЧЕНКА з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Австрія”.
Про це повідомляє Офіційне Інтернет-представництво глави держави.
Водночас даним документом доручено постійному представникові України при міжнародних організаціях у Відні Володимиру ЄЛЬЧЕНКУ продовжувати виконувати свої посадові обов`язки.
Як повідомляв УНІАН, 23 січня на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ повідомив про звільнення посла України в Австрії В.ЄЛЬЧЕНКА у зв`язку з порушенням ним інструкцій при видачі віз представникам туркменської опозиції.
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