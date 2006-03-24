Литвин назвав три особливості виборів

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликає українців 26 березня на виборчих дільницях “зібрати воєдино розум, серце, душу” і прийняли відповідальне рішення. Про це йдеться у зверненні спікера українського парламенту до громадян України у зв’язку з виборами 26 березня 2006 року. В.ЛИТВИН підкреслює, що нинішні вибори будуть позначені особливостями. “По-перше, йдеться про те, що кожному з нас доведеться обирати політичну партію, а точніше кажучи, лідера політичної партії, якій ми будемо доручати свою долю”, наголошує голова ВР.

По-друге, підкреслює він, чи не вперше за всі роки незалежності на нинішніх виборах потрібно буде сформувати легітимну владу всіх рівнів, починаючи з сільської ради і закінчуючи Кабінетом Міністрів України. І третя особливість, за словами В.ЛИТВИНА, “пов’язана з тим, що протистояння, конфлікти, поділи, яких зазнала Україна в ході президентської кампанії, не відійшли в минуле. І нині, під час нинішньої кампанії, кожен говорить про свою Україну”.

Голова ВР також з прикрістю констатує, що його пропозиція використати виборчу кампанію для проведення загальноукраїнського суспільного діалогу про потреби України не знайшла підтримки.

Відтак В.ЛИТВИН, звертаючись до українців, наголошує, що “кожен з вас у ході голосування має дати свою оцінку суспільного стану, визначитись, якою має бути внутрішня і зовнішня політика України, а головне – хто представлятиме інтереси української громади у владі”.

У зв’язку з цим спікер відзначає важливість того, щоб кожен громадянин усвідомив необхідність своєї безпосередньої участі у голосуванні виходячи з того, що голос кожного матиме вирішальне значення. “Матиме вирішальне значення для того, щоб після виборів в Україні запанували передбачуваність, стабільність і результати. Результати, які потрібні кожній сім’ї, кожній людині, які потрібні Україні”, йдеться у зверненні