Президент повернув до парламенту Закон «Про захист персональних даних»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відповідно до частини другої статті 94 Конституції України повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою України Закон «Про захист персональних даних».

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво глави держави, пропозиції В.ЮЩЕНКА під час розгляду закону на пленарному засіданні Верховної Ради представлятиме Представник Президента України у Верховній Раді Роман ЗВАРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня 2006 року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про захист персональних даних». Президент України запропонував відхилити цей закон через неузгодженість його положень з Конституцією України, невідповідність вимогам міжнародно-правових актів.

9 січня 2007 року Верховна Рада ухвалила нову редакцію Закону України «Про захист персональних даних»

Цей закон має врегульовувати відносини, пов’язані з захистом персональних даних при їх обробці. Його дія не поширюватиметься на діяльність зі створення баз персональних даних фізичною особою виключно для непрофесійних особистих чи побутових потреб.

Законом передбачено врегулювати, головним чином, питання пов’язані з: визначенням права власності на персональні дані; визначенням порядку здійснення певних дій із персональними даними (збирання, накопичення, зберігання та поширення); встановленням порядку доступу до персональних даних; порядку внесення змін і доповнень до персональних даних; забезпеченням захисту персональних даних, встановленням видів відповідальності, а також можливості здійснення компенсації завданої матеріальної і моральної шкоди.

Крім цього, Законом передбачено можливість міжнародного співробітництва у сфері захисту персональних даних, а також з інших питань.

Фінансування робіт та заходів щодо забезпечення захисту персональних даних буде здійснюватись за рахунок коштів державного бюджету України, місцевих бюджетів та коштів суб’єктів відносин, пов’язаних із персональними даними.

На думку В.ЮЩЕНКА, цей закон також містить низку положень, що суперечать Конституції України та міжнародно-правовим актам.