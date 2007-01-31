Коаліція вже вибрала собі міністра закордонних справ

Іван Бокий

Антикризова коаліція підтримає кандидатуру Олександра Чалого на посаду міністра закордонних справ, якщо Президент України зробить таке подання, і за жодних обставин не підтримає кандидатуру Петра Порошенка, впевнений народний депутат, керівник фракції Соціалістичної партії України в парламенті Іван Бокий. Про це він повідомив у вечірньому ефірі телеканалу «1+1».

Найбільш прийнятними кандидатурами на посаду міністра закордонних справ І. Бокий назвав заступника голови Секретаріату Президента України Олександра Чалого і радника Прем`єр-міністра Костянтина Грищенка. «Я думаю, що Президент може подати кандидатуру О.Чалого, і її підтримають у сесійному залі. Навряд чи він подасть кандидатуру К. Грищенка, хоча ми її також можемо підтримати», - сказав він.

Щодо кандидатури народного депутата від фракції «Наша Україна» П. Порошенка, яка також обговорюється експертами, І. Бокий відзначив: «Ну, це якщо Президент продовжуватиме якісь політичні «ігрища», які були під час відкриття першої сесії Верховної Ради і відомої «коаліціади», то, я думаю, тоді він може запропонувати і цю кандидатуру. Я вас запевняю: у сесійному залі вона ніколи не пройде».

Нагадаємо, що також серед можливих кандидатур на посаду голови МЗС експерти називають першого заступника міністра закордонних справ Володимира Огризка і першого заступника голови Секретаріату Президента Арсенія Яценюка.

Як повідомлялося раніше, вчора Б. Тарасюк подав заяву про відставку з посади Міністра закордонних справ, і Президент України Віктор Ющенко її прийняв.

Обком з посиланням на Лігу