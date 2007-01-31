Кабмін підтримав пропозицію Президента

Владимир Огризко

Уряд підтримав пропозицію Президента України Віктора ЮЩЕНКА про призначення Володимира ОГРИЗКА виконуючим обов`язки міністра закордонних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, відкриваючи засідання уряду, доручив підготувати відповідну постанову Кабінету міністрів.

«Сьогодні надійшов лист від Президента з приводу узгодження кандидатури пана В.ОГРИЗКА на посаду виконуючого обов`язки міністра закордонних справ. Я вважаю, що фактично він уже близько місяця виконує обов`язки, і ми підтримаємо цю пропозицію», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр доручив В.ОГРИЗКУ ретельно підготувати зустріч з трійкою Євросоюзу, котра запланована на 6 лютого.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня Шевченківський районний суд м. Києва, що розглядає справу Бориса ТАРАСЮКА, який оскаржував рішення ВР про звільнення його з посади міністра закордонних справ, оголосив перерву до 13 лютого. Раніше, 1 грудня 2006 року, Верховна Рада України прийняла постанову «Про звільнення Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ України».

Б.ТАРАСЮК звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з позовом до Верховної Ради про визнання вказаної постанови парламенту незаконною, її скасуванні і зобов`язанні вжити певні дії.

5 грудня 2006 року постановою судді Шевченківського районного суду м. Києва за заявою позивача забезпечено адміністративний позов шляхом припинення дії цієї постанови Верховної Ради України.

5 грудня Президент України підписав Указ, згідно з яким Б.ТАРАСЮК продовжує виконувати свої посадові обов`язки.

4 січня 2007 року Апеляційний суд Києва скасував постанову судді Шевченківського райсуду столиці від 5 грудня 2006 року щодо припинення дії постанови ВР про звільнення Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ України, задовольнивши апеляційну скаргу представника Верховної Ради України на цю постанову, і направив справу на розгляд по суті до Шевченківського районного суду Києва.

30 січня на прес-конференції в УНІАН Б.ТАРАСЮК повідомив, що подав у відставку з посади міністра закордонних справ України. Того ж дня Президент України підписав указ про визнання таким, що втратив чинність. указу про продовження виконання міністром закордонних справ України Б.ТАРАСЮКОМ своїх посадових обов`язків.