Балога перебуває у Москві

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА сьогодні перебуває з робочим візитом у Москві.

Як повідомляє прес-служба Президента України, у Москві В.БАЛОГА проведе зустрічі зі статс-секретарем – заступником міністра закордонних справ Росії Григорієм КАРАСІНИМ, секретарем Ради безпеки РФ Ігорем ІВАНОВИМ та керівником Адміністрації Президента РФ Сергієм СОБЯНІНИМ.

Тема переговорів – виконання домовленостей за результатами першого засідання Українсько-Російської міждержавної комісії, яке відбулося під час візиту до Києва Президента Росії Володимира ПУТІНА 22 грудня 2006 р. Зокрема, сторони обговорять завершення роботи над Планом дій Україна-Росія на 2007-2008 роки, декларацію про зміст українсько-російського стратегічного співробітництва, а також Меморандум про принципи співробітництва України та Росії в газовій галузі на рівні глав держав.

Поїздка В.БАЛОГИ відбувається в рамках підготовки візиту до російської столиці Президента України Віктора ЮЩЕНКА.