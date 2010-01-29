Свідка у справі про отруєння Ющенка змусили більше року жити без паспорта

Свідку у справі про отруєння кандидата на пост Президента України Віктора ЮЩЕНКА, власнику столичного автосалону з продажу машин преміум-класу Томазу ЦІНЦАБАДЗЕ, який керував автомобілем, що доставив В.ЮЩЕНКА на вечерю до Володимира САЦЮКА 5 вересня 2004 року, сьогодні нарешті повернули паспорт.

Про це повідомляє «Левый берег».

Видання нагадує, що паспорт у Т.ЦІНЦАБАДЗЕ вилучили в прокуратурі після серії допитів у справі про отруєння В.ЮЩЕНКА. При цьому вилучення паспорта, за словами Т.ЦІНЦАБАДЗЕ, не було достатньо мотивовано і суперечило законам України і міжнародним стандартам.

Більше року в прокуратурі відмовлялися повертати документ всупереч судовим рішенням, які мав у своєму розпорядженні захисник Т.ЦІНЦАБАДЗЕ Геннадій МОСКАЛЬ.

Органи прокуратури вимагали, щоб він з`явився особисто, хоча довіреність на отримання паспорта була виписана на його дружину.

За інформацією ЛБ, у четвер, 28 січня, Т.ЦІНЦАБАДЗЕ у супроводі Г.МОСКАЛЯ прибув за паспортом, але документ відмовилися видавати, мотивувавши тим, що не можуть встановити особу того, хто з`явився.

Наявність посвідчення водія і закордонного паспорту до уваги не бралися. У прокуратурі попросили, щоб Т.ЦІНЦАБАДЗЕ приїхав знову у супроводі його 18-річної доньки, яка могла б підтвердити, що «її тато – дійсно її тато».

Сьогодні Т.ЦІНЦАБАДЗЕ прибув до прокуратури у супроводі доньки і кількох народних депутатів з фракції НУ-НС. Через рік і два місяці йому повернули паспорт.

Як повідомляв УНІАН, Т.ЦІНЦАБАДЗЕ проходить свідком у справі про отруєння В.ЮЩЕНКА, оскільки був водієм машини, в якій В.ЮЩЕНКО разом з Давидом ЖВАНІЄЮ приїхали на вечерю до на той час першого заступника голови СБУ В.САЦЮКА на дачу.

У лютому 2009 року Т.ЦІНЦАБАДЗЕ сказав у інтерв`ю газеті «Сегодня», що слідчі Генпрокуратури вилучили паспорт під час одного з допитів. «Було так. Прийшов на допит, сиджу, як завжди, у слідчого ДОНСЬКОГО. Раптом він говорить: покажи свій паспорт. У цей момент до кабінету заходить ще людина. Слідчий передав мій паспорт їй, і та говорить мені: пройдемо до іншої кімнати. Заходимо туди, там незнайомець повідомив, що він є кимось на зразок експерта з СБУ. Мовляв, порушено кримінальну справу стосовно працівника паспортного столу, який, нібито неправильно видавав мені паспорт. Тому ми зараз офіційно вилучимо ваш паспорт, ось для цього тут поняті», - уточнив він.

Т.ЦІНЦАБАДЗЕ вважає незаконним вилучення документа, що засвідчує його особу і громадянство, оскільки він проживає в Україні з 1983 року. «Навіть якщо хтось колись при видачі паспорта і припустився помилки, то причому тут я?», - сказав він.