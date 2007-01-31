В історії з Кушнарьовим виплив конфлікт з бородою

У Службі безпеки України спростовують інформацію, розповсюджену окремими ЗМІ про надходження анонімного листа з погрозами на адресу колишнього народного депутата Євгена Кушнарьова, якого було смертельно поранено під час полювання в Харківській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявила прес-секретар голови СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

Офіційно я заявляю, що протягом 2005-2006-2007 років, до управління СБУ в Харківській області не надходило звернень, листів або інших матеріалів стосовно загрози життю або здоров’ю пана Кушнарьова», - сказала вона.

«Щодо тих чуток, які були розповсюджені… це досить стара ситуація», - додала вона, пояснивши при цьому, що в 2004 році СБУ стало відомо, що Є.Кушнарьов отримав якийсь лист з погрозами на свою адресу. Втім, вона зауважила, що після отримання цього листа Є.Кушнарьов до СБУ не звертався, оскільки сам знав, хто був автором цього листа.

За словами М.ОСТАПЕНКО, тим не менш зі свого боку СБУ стало відомо про цей лист і її співробітники перевірили, на скільки реальними можуть бути ці загрози і від кого вони ідуть. Так, було установлено, що автором листа є один із бізнесменів Харківщини, у якого на той час з Є.Кушнарьовим, котрий тоді очолював Харківську облдержадміністрацію, виник конфлікт. Зокрема, як пояснила прес-секретар, конфлікт виник через відмову Є.Кушнарьова надати в оренду бізнесмену мисливські угіддя в Ізюмському районі Харківської області.

За її словами, співробітники СБУ провели усно «профілактичну розмову» з цим бізнесменом.

Вона також зауважила, що слідчі органи, які розслідують обставини отримання Є.Кушнарьовим поранення, вже зробили свій висновок. «СБУ жодного взаємозв’язку з цим випадком трирічної давнини не вбачає», - сказала М.ОСТАПЕНКО.