Симоненко відхрестився від коаліції з Януковичем: це він людей заспокоював

Вчорашнє голосування у Верховній Раді України за звільнення Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ не означає створення нової парламентської коаліції. Про це заявив лідер Комуністичної партії України та Блоку лівих і лівоцентристських сил Петро СИМОНЕНКО.

Як повідомили агентству УНІАН в прес-службі КПУ, П.СИМОНЕНКО зазначив, що “наше голосування не означає, що створюється нова коаліція”. “Позиція нашої фракції є самостійною, ми проводили власну лінію”, - наголосив П.СИМОНЕНКО. За його словами, така позиція полягала у тому, що суспільству нав’язали дуже серйозне занепокоєння повідомленнями про широкомасштабні фальсифікації під час виборів.

“Ми зосередили увагу на тому, що до цього причетні представники правоохоронних органів, у даному випадку - Міністерства внутрішніх справ. Рішення, яке ми підтримали вчора, повинно заспокоїти суспільство”, - зазначив лідер КПУ. При цьому він додав, що “якщо маємо підстави звинувачувати керівництво, то таким чином виключається вплив керівництва на нижчих за посадами представників правоохоронних органів, щоб вони захищали закон і порядок під час проведення виборів”.

В той же час П.СИМОНЕНКО сказав, що “якщо буде йтися про коаліцію, то я, у першу чергу, буду пропонувати, щоб ми визначилися, які цілі і завдання цієї коаліції, які питання вона вирішуватиме, як і якими методами ми будемо діяти, а також визначення першочергових та другорядних питань”.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня 2010 року Верховна Рада України прийняла постанову «Про відставку Ю.ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України». “За” проголосував 231 з 398 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Сьогодні підписано угоду між кандидатом на пост Президента України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та Блоком лівих та лівоцентристських сил про підтримку на виборах лідера Партії регіонів.