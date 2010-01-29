Кисельов: Литвин не може перешкоджати створенню ТСК щодо "Межигір’я"

Заступник голови регламентного комітету Верховної Ради Василь КИСЕЛЬОВ заявляє, що голова Верховної Ради не має права не підписувати постанову про створення Тимчасової слідчої комісії щодо приватизації “Межигір’я” поки всі фракції парламенту не делегують туди своїх представників.

Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

“Він (ЛИТВИН - УНІАН) не має права не підписувати цю постанову”, - сказав В.КИСЕЛЬОВ.

В.КИСЕЛЬОВ наголосив, що в цьому питанні потрібно керуватися нормою Конституції України оскільки Регламенту парламенту немає. Він підкреслив, що згідно зі ст. 89 Конституції України, Верховна Рада України для проведення розслідувань з питань, що становлять суспільний інтерес, утворює ТСК, якщо за це проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу ВР України. “Тому ЛИТВИН не має права говорити те, що він сказав вчора. Він повинен протягом 3-х днів підписати постанову”, - сказав В.КИСЕЛЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, вчора Верховна Рада України створила Тимчасову слідчу комісію з питань перевірки законності передачі в оренду лідеру Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ урядової резиденції «Межигір`я». За ухвалення відповідної постанови проголосували 198 з 426 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Для ухвалення рішення про створення ТСК достатньо 150 голосів депутатів.

Водночас голова ВР Володимир ЛИТВИН зауважив, що підпише дану постанову лише тоді, коли усі фракції ВР подадуть свої кандидатури до складу ТСК, оскільки до цього часу це зробили тільки фракції НУ-НС і БЮТ.