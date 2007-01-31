Україна підвісила зустріч з трійкою ЄС

Проведення засідання Україна-Трійка ЄС 6 лютого залежить виключно від офіційного Києва.

Про це УНІАН повідомило джерело в прес-службі Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єра СОЛАНИ.

“Зараз ми не можемо чітко сказати, відбудеться засідання чи ні, все залежить виключно від України, від того, як швидко українська влада буде готова до проведення такого засідання”, - сказав співрозмовник агентства.

При цьому він зазначив, що Х.СОЛАНА може досить швидко скоригувати свої плани для участі в цьому засіданні, оскільки 5 лютого він перебуватиме у Москві, де відбудеться засідання Трійки ЄС-Росія.

“Ми сподіваємося, що отримаємо якусь інформацію від України до кінця тижня”, - зазначив співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, на 6 лютого у Києві заплановано проведення засідання міністрів закордонних справ України-Трійка ЄС щодо початку переговорів про нову Посилену угоду між Україною і Євросоюзом.

30 січня джерело в українському уряді повідомило кореспонденту УНІАН, що європейські політики дали чітко зрозуміти Україні, що не хочуть проводити засідання Трійки до остаточного вирішення питання щодо міністра закордонних справ України.

Представник прес-служби Х.СОЛАНА Тереза ХЕНРІКС повідомила УНІАН, що участь Х.СОЛАНИ у засіданні Україна-Трійка ЄС 6 лютого не передбачається, що фактично означало відмову від проведення засідання.

Водночас у прес-офісі міністра закордонних справ головуючої в ЄС Німеччини Франка-Вальтера ШТАЙНМАЄРА, який також має брати участь у засіданнях Трійки, кореспонденту УНІАН заявили, що поки немає офіційної інформації щодо скасування проведення запланованого на 6 лютого засідання Україна-Трійка ЄС.

Борис ТАРАСЮК, який 30 січня подав у відставку з посади міністра закордонних справ, вважає за доцільне, щоб Україна запропонувала Євросоюзу перенести засідання Україна-Трійка ЄС, заплановане на 6 лютого, до затвердження нового глави МЗС.