Королевська вважає, що політична карта Луганської області змінилася

Народний депутат, керівник виборчого штабу кандидата в Президента України Юлії ТИМОШЕНКО в Луганській області Наталія КОРОЛЕВСЬКА відзначає, що політичні симпатії жителів Луганської області змінилися.

Як повідомили УНІАН у штабі БЮТ у Луганській області, про це Н.КОРОЛЕВСЬКА сказала під час прес-конференції.

«17 січня, в день проведення першого туру виборів Президента України, з`явилася принципово нова політична карта Луганської області», - зазначила депутат.

За її словами, кілька сотень тисяч виборців, які проголосували за кандидатів у Президенти Ю.ТИМОШЕНКО, Сергія ТІГІПКА і Арсенія ЯЦЕНЮКА, – свідоцтво появи принципово нової політичної карти Луганської області.

«Особливо звернуло на себе увагу те, що більш як у півтора рази, порівняно з 2004 роком, знизився рівень підтримки ЯНУКОВиЧА», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, ці цифри – свідоцтво того, що люди, голосуючи на виборах, стали більше уваги звертати не на персоналії, а на перспективи для країни, свого краю, свого населеного пункту, які принесе обрання того або іншого кандидата.

«Істотно збільшилася кількість людей, які проголосували за зміни, які не бажають миритися зі статусом Луганщини як депресивного регіону. Зокрема, збільшення рівня підтримки Ю.ТИМОШЕНКО на 20 тисяч голосів на Луганщині свідчить про довіру і до нашого кандидата, і до команди, що підтримала його на Луганщині», – сказала депутат.