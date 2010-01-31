Тимошенко відбула на батьківщину

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з робочою поїздкою до Дніпропетровської області.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України, під час поїздки Ю.ТИМОШЕНКО візьме участь у телемості з містами Новомосковськ, Дніпродзержинськ і Павлоград, а також зустрінеться з представниками ділових кіл області.