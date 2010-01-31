Тимошенко відбула на батьківщину
10:36, 31 січня 2010Політика
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Прем`єр візьме участь у телемості
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з робочою поїздкою до Дніпропетровської області.
Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України, під час поїздки Ю.ТИМОШЕНКО візьме участь у телемості з містами Новомосковськ, Дніпродзержинськ і Павлоград, а також зустрінеться з представниками ділових кіл області.
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