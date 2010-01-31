Тимошенко програла у Вищому адміністративному суді

Вищий адміністративний суд України 30 січня залишив без змін рішення Київського апеляційного адміністративного суду, який визнав протиправним використання кандидатом на пост Президента, прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО прес-центру Кабінету міністрів для агітації.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні голови парламентського комітету з питань правосуддя Сергія КІВАЛОВА.

Як зазначає прес-служба С.КІВАЛОВА, 20 січня цього року у приміщенні Будинку уряду Ю.ТИМОШЕНКО провела прес-конференцію на тему «Об’єднання заради України і майбутнього нащадків», під час якої «неодноразово допускала висловлювання, які є передвиборною агітацією у формі публічних негативних оцінок особистих якостей та діяльності кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА». Саме ці дії Ю.ТИМОШЕНКО були визнані незаконними Київським апеляційним адміністративним судом, а тепер і Вищим адміністративним судом України.

Як сказано у повідомленні, рішення ВАСУ є остаточним та оскарженню не підлягає. Разом з тим, суди наголосили на неможливості використовувати посаду прем’єр-міністра України та відповідні ресурси у своїх цілях, зокрема для проведення передвиборної агітації.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня Київський апеляційний адміністративний суд за позовом В.ЯНУКОВИЧА визнав протиправним використання Ю.ТИМОШЕНКО прес-центру Кабміну для ведення передвиборчої агітації.

Зокрема, суд визнав протиправним агітацію проти кандидата у президенти В.ЯНУКОВИЧА під час прес-конференції у прес-центрі Кабміну 20 січня.

Суд також визнав, що Ю.ТИМОШЕНКО порушила терміни агітації, коли до оголошення другого туру виборів Президента кандидатам заборонено проводити агітацію “за” чи “проти” кандидатів у президенти.

Ю.ТИМОШЕНКО оскаржила рішення Київського апеляційного адміністративного суду у Вищому адміністративному суді.