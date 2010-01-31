Ющенка чекають на Івано-Франківщині

Глава держави відвідає калуський кар’єр

2 лютого планується робоча поїздка Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Івано-Франківської області. Про це УНІАН повідомили в Івано-Франківській облдержадміністрації. Передбачається, що глава держави відвідає місто Калуш, де 17 січня відбувся місцевий референдум, на якому жителі підтримали пропозицію місцевої влади про оголошення міста зоною надзвичайної екологічної ситуації. В.ЮЩЕНКО має намір відвідати калуський кар’єр, а також проведе нараду з обговорення екологічних проблеми міста.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter