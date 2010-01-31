Тимошенко обіцяє приборкати долар

Кандидат на пост Президента України, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що після президентських виборів курс гривні буде стабілізовано і повернуто до рівня 6-6,5 грн. за долар, що дасть можливість зберегти та підтримати малий і середній бізнес в Україні.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила під час телемосту з містами Дніпропетровщини.

"Реальний курс, який дасть стабільне відчуття для українських родин і бізнесу, має становити 6-6,5 гривень за долар", - зазначила глава уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що має намір докорінно змінити грошово-кредитку політику в Україні. За її словами, кредитні ставки для підприємців мають відповідати світовій практиці і надаватися не лише під заставу майна, але й через систему страхування. Для цього, підкреслила прем`єр-міністр, в Україні буде створено державний банк розвитку, через який буде кредитуватися малий і середній приватний бізнес.

"Маю намір зробити роботу малого і середнього бізнесу в Україні спокійною, надійною і, найголовніше, – добре прокредитованою", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.