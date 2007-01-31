Колектив ”Інтеру” готується до страйку

Незалежна Медіа-профспілка України офіційно повідомляє керівництву АТЗТ "УНТК" та громадськості про створення первинного осередку профспілки на телеканалі "Інтер".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Медіа-профспілки, з цього моменту профспілка домагатиметься виконання власниками та уповноваженими особами всіх правил та процедур на захист прав найманих працівників.

Медіа-профспілка повідомляє, що в ніч з 25 на 26 січня 2007 на "Інтері" відбулися збори трудового колективу, на яких журналісти чітко висловили незадоволення грубим та масовим порушенням прав працівників каналу на працю та її справедливу оплату, як це передбачено Конституцією України. В той же день протокол загальних зборів був вручений управляючому справами АТЗТ "УНТК" В.СИБАЛОВУ, який обіцяв передати документ головному акціонеру телеканалу Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ.

Сьогодні, 31 січня 2007 року, закінчується останній день, коли власники і менеджмент каналу повинні розпочати офіційні переговори щодо врегулювання трудового конфлікту. Колектив телекомпанії, як це і передбачено трудовим законодавством, обрав уповноважених представників на переговори. Однак менеджмент і власники телеканалу "Інтер" ігнорують право колективу на переговори, що є грубим порушенням не тільки конституційних прав журналістів, але й міжнародних зобов`язань, які взяла на себе держава Україна.

Відповідно до Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", власники повинні були розглянути вимоги працівників "Інтера" у триденний термін. 26-го січня відбулася зустріч представників інформаційно-аналітичної служби "Інтера" з генеральним продюсером каналу Анною БЕЗЛЮДНОЮ, під час якої вимоги колективу не були задоволені. Таким чином з 26 січня 2007 року цей конфлікт є офіційним колективним трудовим спором.

Як наголошує Медіа-профспілка, відповідно закону, власники мали протягом 3 днів створити примирну комісію й розпочати переговори. Однак менеджмент "Інтера" поширював повідомлення, що ніякого конфлікту на каналі немає. Жодної офіційної відповіді на свої вимоги щодо початку переговорів колектив так і не отримав, що дає підстави розцінювати позицію менеджменту і власників як відмову від початку примирних процедур.

Медіа-профспілка закликає власників і їх уповноважених представників негайно призначити своїх представників до примирної комісії і розпочати переговори щодо вимог, висунутих трудовим колективом. Нагадуємо, що цей час закінчується о 24.00 31-го січня 2007 року.

Якщо переговори не розпочнуться до зазначеного часу, трудовий колектив "Інтера" розпочне офіційну підготовку до страйку та інших акцій протесту на захист своїх прав. Одночасно Медіа-профспілка ініціює початок утворення трудового арбітражу для вирішення цього конфлікту за допомогою сторонніх фахівців, експертів, представників органів влади. “У першу чергу, ми сподіваємося на виконання своїх обов`язків Національною службою посередництва і примирення, до якої вже звернувся трудовий колектив "Інтера"”, зазначено в заяві профспілки, переданій УНІАН.

Медіа-профспілка також закликає всіх колег підтримати журналістів та працівників "Інтера". Вони борються не тільки за свої права, але й за право інших журналістів працювати в прогнозованих, стабільних умовах, отримувати легальну заробітну плату.