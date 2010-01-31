Одеські депутати не хочуть бачити грузинських спостерігачів на виборах

Сьогодні на позачерговій сесії Одеської обласної ради, скликаної за ініціативою фракції Партії регіонів, прийнято Звернення на адресу Президента України, голови Верховної Ради, Генерального прокурора України, Парламентської асамблеї Ради Європи і ряду інших міжнародних організацій, в якому місцеві депутати висловили стурбованість можливим виникненням безладів і зриву другого туру президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, депутатська більшість у складі «регіоналів і Блоку Наталії ВІТРЕНКО не приховує, що стурбована очікуваним прибуттям морським шляхом до України групи міжнародних спостерігачів з сусідньої Грузії.

«У зв`язку з інформацією про прибуття до України, особливо в південні і східні області, під виглядом спостерігачів грузинських бойовиків виникає загроза масових безладів, кровопролиття серед мирного населення, самого існування конституційного устрою України», - підкреслюється в документі.

Як стверджують автори звернення, витриманого в недружньому тоні до сусідньої держави, такий сценарій розвитку подій ніби «ініційований чинним прем`єр-міністром України, кандидатом в президенти Юлією ТИМОШЕНКО в змові з президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ і його оточенням, за підтримки інших зовнішніх і внутрішніх деструктивних сил».

Враховуючи це, одеські депутати звернулися до керівництва України «дати відповідну оцінку антинародним діям кандидата в президенти Ю.ТИМОШЕНКО та її покровителям, а також прийняти рішучі заходи з недопущення втручання в процес виборів в Україні бойовиків інших держав і недопущенню кровопролиття».

За ухвалення звернення, як засвідчило електронне табло в сесійному залі, подано 86 голосів, хоча зареєстровано було в залі всього 80 депутатів зі 120. Причин неявки на сесію, зокрема, депутатів фракції БЮТ голова облради «регіонал» Микола СКОРИК не назвав, запевнивши, що запрошення на позачергову сесію надіслано всім членам облради.