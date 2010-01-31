У Ющенка розповіли, про що мовчить Тимошенко

Всі заяви кандидатів в президенти України стосуються газової теми, зокрема газотранспортної системи, не можна оцінювати з професійної точки зору, оскільки це виключно передвиборна риторика.

Про це в коментарі УНІАН заявив представник президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

«Останні заяви кандидатів на пост президента України підтверджують, що всі питання, пов`язані з газом і з ГТС, на жаль, є складовими виборчої кампаній, розпочатої ще до підписання дискримінаційних газових контрактів 19 січня 2009 року. Думаю, що такі заяви не вартують професійної уваги, оскільки вони далекі від реальності», - заявив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він вважає, що на сьогоднішній день навряд чи для Росії питання про створення консорціуму на таке вже цікаве і актуальне, як раніше.

«Один з кандидатів президенти говорить про те, що необхідно створювати консорціум по управлінню ГТС, але для Росії це потяг, що вже давно відбув, оскільки Росія вже одержала більше, ніж могла одержати в консорціумі – вона зараз управляє ГТС практично в повному об`ємі. Заяви іншого кандидата про те, що ГТС залишиться у власності України також нічого не означають, оскільки системою, згідно контрактам, практично управляє «Газпром», - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

При цьому він висловив переконання, що після проведення президентських виборів дискусія по газової теми знову повернеться в професійну площину і обговорення питання про перегляд газових контрактів продовжиться.

«Треба буде все переглядати, і ЯНУКОВИЧ про це знає і говорить про це. І ТИМОШЕНКО теж розуміє, що необхідно буде переглядати контракти, проте поки не хоче про це до закінчення виборів говорити», - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, кандидат в президенти України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив про необхідність створення консорціуму по управлінню української ГТС, про що раніше заявляла Росія. У свою чергу, кандидат в президенти Юлія ТИМОШЕНКО продовжує заявляти про те, що ГТС залишиться у власності і в управлінні Україною.