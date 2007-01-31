Представник Президента трохи посмикав Конституційний суд

Представник Президента в Конституційному суді Володимир ШАПОВАЛ критикує нинішню роботу Конституційного Суду.

В інтерв’ю журналістам він зауважив, що це критика не пов’язана з підозрами у зловживанні тощо.

“Я розумію, що це (критика) не всім сподобається, але суспільство має вимагати більш жорстко… Я свідомо йду на це, щоб їх трохи смикнути на користь справі», - сказав ШАПОВАЛ.

Зокрема, його критика стосувалась того, що Конституційний Суд розтягує у часі розгляд подань. Йому не зрозуміло, навіщо збільшувалась обідня перерва, чому КС після такої тривалої перерви, наприклад, не засідає в п’ятницю, і чому робить великі перерви між самими засіданнями, коли, на його переконання, необхідно забезпечувати безперервність судового засідання.

Також критика В.ШАПОВАЛА стосувалась і того, що КС не інформує про подання, зареєстровані в його секретаріаті. Як приклад він розповів, що дізнався лише від знайомого, що в КС начебто зареєстровані подання, які оскаржують укази Президента по звільненнях і призначеннях керівників РНБО, зокрема Володимира ГОРБУЛІНА, Віталія ГАЙДУКА.

В.ШАПОВАЛ не виключає, що це своєрідна «гра чиновників» підстраховка на кшталт того, якщо представники не знають, то і не можуть впливати. Він заперечив можливість впливу, зауваживши водночас, що теоретично впливати можна і під час розгляду справи і тому ця гра не має сенсу.

Він наголосив, що ця проблема стосується не лише Секретаріату Президента, а й наскільки він розуміє і Кабінету міністрів. Він зауважив, що розмовляв з представником уряду у КС і зрозумів, що це питання для них є також актуальним.

Також В.ШАПОВАЛ вийшов з пропозицією, щоб рішення оприлюднювались із поіменним списком суддів, які голосували за або проти. Нагадавши, що ця процедура існувала на початку 1996 року.

Відповідаючи на запитання, чи зазвичай судді КС прислуховуються до експертних думок, які надсилають університети, юридичні установи та інші по тому чи іншому поданню В.ШАПОВАЛ зауважив, що «це гра, антураж». Він наголосив, що в більшості випадків може навіть не читаючи сказати яким є висновок, знаючи від кого він надійшов. В.ШАПОВАЛ порадив суддям КС скоріше перейти в режим самостійної роботи. «Якщо ці пані і панове дійсно хотіли стати суддями Конституційного Суду – треба вчитись», - сказав він, додавши, що під час його перебування суддею КС він сам писав висновки, не сподіваючись на те, що можна скомпілювати експертні оцінки, що надходять з різних інститутів.