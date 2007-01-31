Кучмі із законом про Кабмін все ясно

Екс-Президент України Леонід КУЧМА вважає, що питання щодо закону про Кабінет міністрів вирішено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КУЧМА сказав в інтерв’ю журналістам.

За його словами, необхідно дотримуватися Конституції, де все чітко прописано.

«Сьогодні вони скористалися тим, що є технічна помилка, то голова парламенту зобов’язаний просто випустити цей закон, йому не потрібно ставити ні другий підпис, ніщо, закон прийнятий, а далі процедури відомі», - сказав Л.КУЧМА.

«Я чую, що прем’єр-міністр і голова Верховної Ради кажуть, Віктор Андрійович (В.ЮЩЕНКО), можливо, в цьому законі є якісь недоречності?, то давайте ваші пропозиції. Ми готові чи більшістю, чи переважною більшістю Ваші зауваження врахувати», - зазначив Л.КУЧМА.

На його переконання, треба іти саме таким шляхом. “А якщо сьогодні просто сказати, що нічого не відбулося, то це призведе до додаткового протистояння”, якого, за словами Л.КУЧМИ, в сьогоднішній України більше, ніж достатньо.