Аваков вступив у партію «За Україну!»

18:30, 01 лютого 2010
Політика
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Політик вийшов з "Нашої України"

Харківський губернатор Арсен Аваков увійшов у правління Харківської обласної організації політичної партії «За Україну!». Таке рішення прийняли делегати II Конференції Харківської обласної організації, яка відбулася вчора. Як повідомляє офіційний сайт політсилинапередодні Аваков вийшов з "Нашої України" та вступив до партії "За Україну!"

Конференція у своїй резолюції зазначила, що діяльність ПП «За Україну!» буде спрямована, перш за все, на забезпечення незворотних змін у суспільстві з ключових напрямів становлення та розвитку громадянського суспільства.

 

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