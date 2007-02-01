Літак Януковича здійснив вимушену посадку

Літак з членами офіційної делегації, яка супроводжує прем`єр-міністра Віктора Януковича в ході його сьогоднішньої робочої поїздки в Херсонську область, замість Херсона приземлився у Миколаєві.

Причиною тому стали несприятливі погодні умови в самому Херсоні.

Як очікується, літак Януковича також зайде на посадку в Миколаєві.

Янукович полетів до Херсона двома літаками

Прем`єр-міністр України Віктор Янукович здійснить сьогодні робочий візит в Херсонську область.

Як очікується, в ході поїздки Янукович візьме участь у відкритті новобудови загальноосвітньої школи № 5 у місті Каховка, відвідає Херсонський суднобудівельний завод, проведе нараду з госпактивом області.

У поїздці Главу уряду супроводжують міністри Рибак, Мельник, Ніколаєнко, Поляченко, Папієв, Головко, Рудьковський, народні депутати Самойлік, Козаков, Заплатинський, голова Фонду держмайна Семенюк, глава ДПАУ Брезвін, глава «Ощадбанка» Морозов, заступник генропкурора Кудрявцев, інші особи.

Обком з посиланням на Оглядач