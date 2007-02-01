Мороз обіцяє завтра надрукувати закон про Кабмін

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ пообіцяв, що у п`ятницю, 2 лютого, Закон "Про Кабінет міністрів України" буде опублікований у парламентській газеті "Голос України" та одночасно у парламенті буде зареєстрований законопоект про внесення змін до закону про Кабмін.

Як повідомляє прес-служба СПУ, про це О.МОРОЗ, який є лідером Соціалістичної партії України, заявив 31 січня під час засідання Політвиконкому СПУ.

"Закон буде опублікований у п`ятницю, 2 лютого", - підкреслив він.

За словами О.МОРОЗА, щоб раз і назавжди припинити спекуляції навколо цього закону, одночасно "буде зареєстрований законопроект про внесення змін до закону про Кабмін, у якому будуть враховані усі неврегульовані конституційні положення".

Як відомо, закон набуває чинності після опублікування. Водночас, на сьогодні існує рішення Мукачівського міськрайонного суду, який заборонив голові ВР підписувати зазначений закон, а також публікувати його. У свою чергу генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО оскаржив це судове рішення в Апеляційному суді Закарпатської області. Рішення Апеляційного суду у цій справі ще не оголошено.