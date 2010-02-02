У Катеринчука побачили «істерію» у рядах регіоналів

Європейська партія України називає безпідставними заяви представників Партії регіонів про неправомірність використання в агітаційному ролику кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО прізвищ лідерів ФРН, Франції та Польщі.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Європейської партії України щодо змісту ролика на підтримку Ю.ТИМОШЕНКО.

У документі зазначається, що 1 лютого під час прес-конференції одного з представників виборчого штабу кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА пролунало звинувачення в тому, що прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО безпідставно використовує у своїй передвиборчій агітації імена політичних лідерів Франції, Німеччини та Польщі.

ЄПУ зазначає, що 1 лютого під час конференції в Інституті світової політики в Києві глави дипломатичних представництв Франції, Німеччини й Польщі заявили, що керівництво їхніх країн, як і раніше, дотримується нейтралітету в питанні українських виборів. Так посли відреагували на прохання учасників дискусії прокоментувати рекламний ролик Ю.ТИМОШЕНКО, у якому використані кадри її зустрічей із Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ, канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ і прем`єр-міністром Польщі Дональдом ТУСКОМ. Зокрема, посол Франції Жак ФОР наголосив, що в ролику Ю.ТИМОШЕНКО мова йде про Європейську народну партію, а ЄНП, як політична сила, більше вільна у своїх оцінках і діях, чим офіційні представники й глави держав.

У заяві нагадується, що 18 січня 2010 року президент Європейської народної партії Вільфред МАРТЕНС привітав Ю.ТИМОШЕНКО з 25% підтримкою у першому турі президентських виборів України та з проходженням у другий тур, що відбудеться 7 лютого 2010 року. Про це йдеться у його привітанні, розміщеному на офіційному сайті ЄНП.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО та її політична сила партія «Батьківщина» належать до найбільшої та найвпливовішої європейської політичної родини – Європейської народної партії, яка на сьогодні об’єднує 72 партії з 39 країн Європи, 13 голів урядів ЄС та 6 керівників урядів, які не є членами ЄС, голову Європейської Ради, керівника Європейської Комісії та має найбільшу фракцію в Європейському парламенті. Серед членів ЄНП і Н.САРКОЗІ, й А.МЕРКЕЛЬ, і Д.ТУСК.

«Відтак будь-які закиди зі сторони «регіоналів» щодо неправомірності використання в агітаційному ролику прізвищ означених високопосадовців є безпідставними», - наголошують у Європейській народній партії.

На п’ятому з’їзді Європейська партія України ухвалила рішення про підтримку на виборах в Президенти України чинного прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО. «Вважаємо, що наше рішення є прагматичним і правильним. ЄПУ приєднується до привітання від Європейської народної партії, у якій Ю.ТИМОШЕНКО назвали «єдиним демократичним і проєвропейським кандидатом», - наголошується у заяві партії.

«Ми розділяємо переконання Вільфреда МАРТЕНСА, з приводу того, що «перемога Юлії ТИМОШЕНКО в другому турі – це перемога європейського вибору та європейських цінностей в Україні. Це перемога Європи і європейських цінностей», - зазначають в ЄПУ.

Європейська партія України вважає, що «злість та вичурність коментарів з нагоди такого вітання з боку «регіоналів» пояснюється дуже просто – істерія напередодні очевидної поразки їх кандидата у другому турі».