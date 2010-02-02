Ющенко поїхав у Калуш, щоб побачити загрозу на власні очі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО перебуває з робочою поїздкою в Івано-Франківській області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, під час робочої поїздки В.ЮЩЕНКО у Калуші відвідає ДП «Калійний завод» ВАТ «Оріана», де огляне об’єкти, які є потенційно екологічно небезпечними на території Калузького промислового вузла.

Після цього Президент проведе нараду з питань мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище та життєдіяльність людини підприємств хімічної та видобувної промисловості.