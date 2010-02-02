Ющенко поїхав у Калуш, щоб побачити загрозу на власні очі
10:53, 02 лютого 2010Політика
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Завтра - засідання РНБО
Президент України Віктор ЮЩЕНКО перебуває з робочою поїздкою в Івано-Франківській області.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, під час робочої поїздки В.ЮЩЕНКО у Калуші відвідає ДП «Калійний завод» ВАТ «Оріана», де огляне об’єкти, які є потенційно екологічно небезпечними на території Калузького промислового вузла.
Після цього Президент проведе нараду з питань мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище та життєдіяльність людини підприємств хімічної та видобувної промисловості.
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