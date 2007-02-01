Шуфрич взяв під контроль зірочки на погонах

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ взяв під суворий контроль порядок присвоєння чергових спеціальних звань особовому складу МНС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, впродовж минулого року у системі МНС мав місце ряд випадків затримок у поданні до присвоєння чергових спеціальних звань начальницькому складу, що було пов’язано з несвоєчасним розглядом відповідних документів атестаційними комісіями регіональних управлінь МНС. Зокрема, з цього приводу до Н.ШУФРИЧА зверталися громадяни під час проведеної 30 січня у клубі Кабінету міністрів телефонної „гарячої лінії”.

З метою підвищення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо порядку присвоєння чергових спеціальних звань Н.ШУФРИЧ підписав розпорядження, яким зобов’язав керівників Головних облуправлінь МНС, ректорів вищих навчальних закладів МНС та їхніх заступників по роботі з персоналом суворо дотримуватися вимог положення про проходження служби особами рядового і начальницького складу та відповідних наказів щодо своєчасного розгляду і прийняття рішень у питаннях присвоєння спеціальних звань.

Також міністр доручив посилити контроль за дотриманням порядку здійснення дисциплінарної практики в підпорядкованих підрозділах.

Н.ШУФРИЧ звернув увагу всіх керівників на персональну відповідальність за порушення вимог чинного законодавства щодо зазначених питань.