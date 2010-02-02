Кириленко вимагає повернути у порядок денний патріотичні законопроекти

Депутатська група „За Україну!” стурбована тим, що Верховна Рада вилучила з порядку денного шостої сесії цілий ряд законопроектів, які мають важливе значення для утвердження української державності. Про це в ході свого брифінгу в кулуарах ВР заявив голова групи В’ячеслав Кириленко.

Як повідомляє офіційний сайт політсили, Кириленко вважає неприпустимою ситуацію, коли на пропозиції однієї із фракцій було вилучено цілий ряд законопроектів інших політичних сил, які представлені в парламенті.

Голова групи „За Україну!” зауважив, що мова йде про законопроекти, які стосуються якості законотворення і перспектив для України як незалежної, суверенної держави. Зокрема, це Проект закону про увічнення пам`яті осіб, які загинули внаслідок воєн та політичних репресій, Проект Закону про заборону комуністичної ідеології та ліквідацію символів тоталітарного та комуністичного режимів, Проект Постанови про надання Українській Греко-Католицькій Церкві статусу репресованої церкви, Проект Закону про Концепцію державної мовної політики України, Проект Постанови про підтримку надання Донецькому національному університету імені Василя Стуса, Проект Закону про визнання Організації українських націоналістів (ОУН) та Української повстанської армії (УПА) воюючою стороною у боротьбі за свободу і незалежність Української держави та інші законопроекти.

„Всі патріотичні законопроекти, які могли би принаймні звернути увагу громадськості до непростих тем, із порядку денного просто вилучено на пропозицію однієї антидержавної фракції”, - констатує В’ячеслав Кириленко.

„Ми будемо вносити ці законопроекти до порядку денного повторно, - запевнив голова депутатської групи „За Україну!”, - Оскільки це не прості законопроекти, а ті теми, які потребують громадського обговорення, яке уже відбувається. Але по них повинен висловити точку зору національний парламент”.

„Законопроекти, які вилучені з порядку денного, повинні бути повернені. Нас турбує те, що в запалі президентської кампанії про Україну, патріотичні цінності не дбають практично всі політичні сили, які присутні в залі”, - підсумував лідер партії „За Україну!”.