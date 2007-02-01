Росія подякувала Тарасюку

Глава МЗС Росії Сергій Лавров направив екс-міністру України Борису Тарасюку телеграму з вдячністю за його роботу.

Текст телеграми в четвер оприлюднила прес-служба посольства Росії в Україні.

"Хотів би висловити Вам вдячність за Ваш професійний підхід до справи, що завжди був характерний для нашого співробітництва, спрямованого на рішення різних, найчастіше досить непростих задач по розвитку багатопланового російсько-українського співробітництва, що відповідає справжнім інтересам наших країн і народів", - говориться в телеграмі Лаврова.

"Бажаю Вам, шановний Борисе Івановичу, доброго здоров`я і благополуччя", - сказано в телеграмі.

Раніше деякі політики і політологи Росії негативно висловлювались щодо діяльності Тарасюка на посаді міністра й обвинувачували його в негативному ставленні до Росії.

"Українська правда"