Гриценко вважає, що Америка програла в Росії і Європі

Міністерство оборони України не сформувало свою позицію щодо розміщення елементів системи протиракетної оборони США у країнах Центральної Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО сказав сьогодні журналістам під час робочої поїздки у Васильківський військовий гарнізон (Київська область).

«Міноборони не сформувало свою позицію, тому що нам потрібно достатньо інформації для того, щоб доповісти Президенту і уряду компетентну позицію з цього питання», - пояснив А.ГРИЦЕНКО.

Він зазначив, що 29 січня зустрічався з послом США в Україні Вільямом ТЕЙЛОРОМ та обговорював у тому числі і питання розміщення елементів системи ПРО.

«Частину відповіді я отримав. Частина інформації, яка є важливою для того, щоб зробити висновок і доповісти позицію главі держави, поки що відсутня», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

За словами міністра, він відверто сказав В.ТЕЙЛОРУ про те, що американські військові програли інформаційну частину цієї кампанії. Як сказав А.ГРИЦЕНКО, незважаючи на те, що США приділяють багато уваги ЗМІ, інформаційна частина реалізації цього проекту програна у Європі, у Росії, і навіть в Польщі та Чехії (у цих двох країнах планується розмістити елементи ПРО США – УНІАН).

«Для того, щоб зробити такий крок, треба було зробити відповідні пояснення і показати, для чого будуть розгортатися відповідні системи спостереження, відповідні ракети, який сектор буде перекриватись з точки зору моніторингу», - наголосив міністр.

На переконання А.ГРИЦЕНКА, якщо ці системи захищатимуть європейські держави, у них буде зацікавленість, але якщо вони служитимуть захисту об’єктів США, то, очевидно, громадська думка буде іншою.

Водночас він наголосив, що у випадку моніторингу території РФ станціями, які планується побудувати в Польщі та Чехії, це ускладнить відносини США з Росією.

А.ГРИЦЕНКО запевнив, що обгрунтована позиція Міноборони буде після отримання достатньої кількості інформації.