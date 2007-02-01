Путін: наступників не буде

Президент Росії Володимир ПУТІН не має наміру висувати свого наступника для участі в наступних президентських виборах у Російській Федерації.

Про це В.ПУТІН заявив сьогодні на прес-конференції в Москві, яка транслюється в прямому ефірі.

«Наступників не буде. Будуть кандидати на посаду Президента Росії. Завдання влади – забезпечити демократичний спосіб проведення виборчої кампанії і доступ до викладення ними своїх передвиборних позицій, щоб громадяни Росії змогли зробити усвідомлений вибір», - підкреслив В.ПУТІН.

Разом з тим, Президент Росії зазначив, що в структурах державної влади існують підрозділи, які займаються кадровою роботою. «Але йдеться про підготовку чиновників. У нас великий дефіцит висококваліфікованих кадрів. Але ситуація поступово змінюється», - пояснив він.

В.ПУТІН підкреслив, що на наступних президентських виборах «слово - за виборцями».