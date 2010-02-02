Члени ЦВК розвозять бюлетені за власний рахунок

Члени Центральної виборчої комісії розвозять виборчі бюлетені в окружні виборчі комісії за власний рахунок у зв’язку з недостатнім фінансуванням апарату ЦВК.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні після закінчення засідання ЦВК голова комісії Володимир ШАПОВАЛ подякував деяким членам Центрвиборчкому за те, що вони розвозять виборчі бюлетені до ОВК на власних автомобілях.

Коментуючи ці слова в інтерв’ю журналістам, заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА зазначила: «Коштів на утримання ЦВК, апарату ЦВК дійсно недостатньо».

Водночас вона зауважила, що коштів на підготовку і проведення другого туру виборів Президента України вистачає, бо вони виділяються за іншою бюджетною програмою.

При цьому Ж.УСЕНКО-ЧОРНА додала, що у січні на рахунки ЦВК була переведена більша частина коштів, передбачених на підготовку виборів.

Вона також наголосила, що у зв’язку з кризою ЦВК, як і інші державні органи, економить, зокрема на канцелярських товарах.