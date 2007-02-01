Закон про Кабмін вже верстається

Закон про Кабінет Міністрів вже верстається у завтрашній номер парламентської газети “Голос України”, під документом стоїть підпис голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА, датований 21 грудня.

Про це УНІАН повідомили в редакції.

Зокрема, співрозмовники агентства повідомили, що текст закону надійшов до редакції сьогодні зранку, що він вже стоїть у завтрашньому номері, що під нього виділено п’ять газетних шпальт.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня під час засідання Політвиконкому СПУ голова ВР О.МОРОЗ пообіцяв, що у п`ятницю, 2 лютого, Закон "Про Кабінет міністрів України" буде опублікований у парламентській газеті "Голос України" та одночасно у парламенті буде зареєстрований законопроект про внесення змін до закону про Кабмін.

Як відомо, закон набуває чинності після опублікування. Водночас на сьогодні існує рішення Мукачівського міськрайонного суду, яким заборонено голові ВР підписувати зазначений закон, а також публікувати його. У свою чергу генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО оскаржив це судове рішення в Апеляційному суді Закарпатської області. Рішення Апеляційного суду у цій справі ще не оголошено, хоча відомо, що Мукачівській міськрайонний суд передав справу до апеляційного суду вчора, 31 січня.

Вчора ж постійний представник Президента в Конституційному суді України Володимир ШАПОВАЛ підкреслив, що перед публікацією в офіційних виданнях закону про Кабінет міністрів голова ВР України має вдруге підписати текст цього закону, тобто здійснити промульгацію документу. Інакше, за його словами, це буде підставою для Президента звернутися до КС щодо скасування закону в цілому через порушення процедури його ухвалення і опублікування.