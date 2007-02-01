Янукович відкрив школу сам, бо міністри не встигли

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ під час робочої поїздки до Херсонської області відкрив нову загальноосвітню школу №5 у місті Каховка.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ привітав присутніх на урочистій події жителів Каховки, наголосивши, що це перша школа, яка здана в експлуатацію в області за останні 15 років.

В.ЯНУКОВИЧ оглянув новобудову разом зі школярами та вчителями, і з нагоди відкриття подарував школі, за його словами, «найсучасніший комп’ютерний клас».

Через складні погодні умови літак з урядовцями, які супроводжують прем’єр-міністра у робочій поїздці по Херсонській області, був прийнятий у Миколаєві. Більшість міністрів, які прибули до Херсонщини, ще у дорозі. Але це не вплинуло на графік візиту прем’єр-міністра, який таки прибув в аеропорт «Херсон».

Сьогодні В.ЯНУКОВИЧ і урядова делегація мають повернутися до Києва.