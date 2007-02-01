Заступник Черновецького відмовився коментувати очевидний маразм

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО відмовився коментувати інформацію про наявність витрат на судові позови до боржників у розрахунках тарифів на житлово-комунальні послуги у столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, 31 січня на запитання журналістів, чи справді існує така складова у розрахунках за надані житлово-комунальні послуги, він звернув увагу на виступ під час засідання робочої групи заступника прокурора Києва Віктора МОЛОДИКА.

За інформацією А.ГОЛУБЧЕНКА, В.МОЛОДИК приїхав на засідання спеціально за дорученням генпрокурора Олександра МЕДІВЕДЬКА і для того, щоб озвучити офіційну позицію столичної прокуратури щодо нових тарифів.

“Ви чули заяву прокуратури? Я вам відповім, що прокурор, який приїхав, він приїхав у зв’язку з тим, що йому дав доручення генеральний прокурор, щоб пояснити нам позицію Генеральної прокуратури. Він сказав, що міг сказати. Я більше коментувати не буду”, - наголосив А.ГОЛУБЧЕНКО.

Як повідомив сам В.МОЛОДИК, відповідно до законодавства прокуратура Києва перевірила розрахунки, подані свого часу при підготовці рішення КМДА про нові тарифи. У зв’язку зі встановленням “певних” порушень прокуратурою Києва у грудні 2006 року було внесено подання до КМДА, яке “було розглянуто” депутатами Київради, сказав він.

“У даний час Київською держадміністрацією продовжується узгодження розрахунків по конкретних тарифах, по конкретних житлових будинках тощо. І прокуратурою Києва прийнято це до уваги. Тому ми вважаємо, що на сьогодні процес встановлення тарифів враховує ті зауваження, які були висловлені прокуратурою Києва і Генеральною прокуратурою”, - зазначив В.МОЛОДИК.

Що стосується нормативної позиції - відсутності реєстрації у Міністерстві юстиції рішень КМДА про нові тарифи – заступник прокурора столиці сказав: “Позиція прокуратури наступна – якщо вважати і виходити з того, що в КМДА є своя позиція, а в Міністерстві юстиції висловлена інша позиція, ми зі свого боку внесли до спеціалізованих юридичних установ, у даному випадку Інституту держави та права ім. Корецького, запит щодо того, наскільки правомірно і відповідає вимогам закону позиція обох сторін, Міністерства юстиції і КМДА, щодо реєстрації”.

Він також уточнив на прохання А.ГОЛУБЧЕНКА: “Сплата тарифів населенням не пов’язана із тим, яким чином це питання буде розглянуто у відповідних установах”, і це не призупиняє дію розпоряджень КМДА про тарифи.

“Ті розрахунки підлягають критиці або перевірці. Є робоча група, і прокуратура в даному випадку має реагувати на рішення, які будуть прийняті КМДА по завершенні всього комплексу вивчення питань. Як тільки буде прийнято рішення, що тарифи мають конретне формулювання, ми знову розпочнемо перевірку і будемо виходити з пропозиціями до КМДА, якщо будуть встановлені ті чи інші порушення”, - поінформував В.МОЛОДИК.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня генеральний прокурор О.МЕДВЕДЬКО повідомив, що органи прокуратури до 10 лютого перевірять обгрунтованість підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. За його словами, відповідне доручення днями було надіслано прокурорам областей. Після чого, за результатами перевірок, органи прокуратури здійснюватимуть відповідні дії.

Водночас, виступаючи на розширеній колегії Генпрокуратури за підсумками діяльності у 2006 році, заступник генпрокурора Тетяна КОРНЯКОВА повідомила, що за результатами перевірки обгрунтованості підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги у місті Києві було «виявлено порушення при формуванні тарифів на комунальні послуги: у собівартість послуг включено (вдумайтесь!) судові витрати на позови до кожного споживача в місті Києві, не залежно від того, сплачує він за отримані послуги чи ні».

Продовжуючи цю тему, О.МЕДВЕДЬКО додав, що столична прокуратура внесла відповідне подання на ім’я Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Робоча група з перевірки обгрунтованості тарифів прийняла рішення про проведення аудиторської перевірки щодо розрахунку нових тарифів.