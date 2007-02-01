Чому Червоненко не їв “діоксинові суші” разом з Ющенком

Голова Запорізької облдержадміністрації Євген ЧЕРВОНЕНКО виключає можливість отруєння Президента України Віктора ЮЩЕНКА на дачі одного з керівників «Фокстроту» і вважає, що ця заява колишнього голови СБУ Ігоря СМЕШКА призведе до затягування слідства.

Про це йдеться в переданій агентству УНІАН заяві Є.ЧЕРВОНЕНКА у зв`язку з інтерв`ю І.СМЕШКА газеті «Факты и комментарии».

«На всіх незапланованих і непідготовлених зустрічах я, як правило, сам пробував їжу, що подавалася В.ЮЩЕНКОВІ. Візит до керівництва «Фокстроту» був ініційований ІВЧЕНКОМ і був для нас досить несподіваним. Оскільки багатьох присутніх ми не знали, я за заведеним порядком їв те ж, що і Віктор Андрійович. Дійсно, порція форелі була подана окремо на його прохання. І про те, що він попросить саме це блюдо, ніхто наперед знати не міг. Щоб моє прагнення страхувати ЮЩЕНКА не виглядало нав`язливим і не впадало у вічі, я жартома попросив його відрізати і мені шматок. І потім ми ще жартували, що з фореллю буде так само, як і з медом, пригостити яким ЮЩЕНКА постійно просять запрошені на його пасіку. «Ну, Женя, ти і тут не оригінальний», - парирував Віктор Андрійович. Він поділився фореллю зі мною і ще з кимсь», - розповів Є.ЧЕРВОНЕНКО (у час, який тут описано, Є.ЧЕРВОНЕНКО був керівником служби особистої безпеки В.ЮЩЕНКО – УНІАН).

Губернатор підкреслив, що ця ситуація викладена в його офіційних свідченнях Генеральній прокуратурі 15 червня 2005 року. «Отже, версія про отруєння за півтори години до приїзду на дачу до САЦЮКА, на мій погляд, абсурдна», - підкреслив він.

Крім того, за його словами, інформація І.СМЕШКА про відсутність вказівок і побажань щодо обмеження кола присутніх із сторони гостей на вечері у колишнього заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА необ`єктивна. «Якби це було так, то я дізнався б про зустріч, що готується. І ЮЩЕНКО не віддав би наказ зняти на певний час всі системи охорони. Віктор Андрійович повністю довіряв мені (упевнений, довіряє і зараз) і, якби його не обмежили в діях якимись умовами, не поїхав би без мене. Потім стало відомо, що на зустріч не був допущений навіть черговий офіцер держохорони. Насправді, зустріч була повністю законспірована. Я не знав, куди і до кого їде Президент (на той час кандидат в Президенти – УНІАН). Про те, що він був на дачі САЦЮКА, мені стало відомо лише через декілька днів, коли ЮЩЕНКО відчув перші симптоми отруєння. До речі, є свідки того, що він не дуже хотів туди їхати», - стверджує він.

«В розпал виборів деякі наші супротивники цинічно глумилися на тему кулінарних вподобань: мовляв, краще їсти вітчизняне сало замість заморських суші – ціліше будеш. Тепер пригадали про форель. Завтра вивчатимуть меню всіх попередніх трапез того часу. Дуже зручно, щоб уповільнити хід слідства. Не можу утриматися, щоб не нагадати пану СМЕШКУ і його колишньому підлеглому САЦЮКУ, що нас теж переслідували, заводили на нас кримінальні справи і позбавляли громадянства при колишній владі. Але, вважаючи себе правими, ми не виїжджали з країни», - заявив Є.ЧЕРВОНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, колишній голова СБУ Ігор СМЕШКО в інтерв`ю газеті “Факты і комментарии” від 27 січня заявив про можливе отруєння В.ЮЩЕНКА на дачі одного з керівників “Фокстроту”. "Приблизно за півтори години до вечері на дачі САЦЮКА, того ж вечора, 5 вересня 2004 року, Віктор Андрійович вечеряв на дачі одного з керівників фірми "Фокстрот". За інформацією деяких інтернет-видань, вечеря, про яку йдеться в інтерв`ю І.СМЕШКА, відбувалася на дачі у О.ГОЛОВІНА.

У свою чергу прес-служба групи компаній “Фокстрот” заявила, що його керівники не мають відношення до дачі, на якій могли отруїти В.ЮЩЕНКА. Олег ГОЛОВІН, якого деякі вітчизняні ЗМІ пов`язують з компанією “Фокстрот”, “ніколи не був ні засновником, ні керівником ТОВ “Фокстрот”, і всі згадки про його причетність до “керівників фірми “Фокстрот” є неправдивими”, заявили в прес-службі.