Лавринович образився на Северінсен і вимагає спростувань

Міністерство юстиції України порушує клопотання щодо офіційного спростування доповідачем Парламентської Асамблеї Ради Європи по Україні Ханне СЕВЕРІНСЕН заяви, що прозвучала в її інтерв‘ю радіо „Свобода” 26 січня, про начебто складання міністром юстиції України проектів законів, які не відповідають стандартам Ради Європи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, про це йдеться в листі, надісланому до Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Міністерство юстиції наголошує, що публічні висловлювання, які не підтверджуються фактами, є не тільки неприпустимими, але й такими, що ображають не лише окремих посадових осіб України, але й державу в цілому.

„Враховуючи той факт, що уявлення про Україну Парламентська Асамблея Ради Європи формує, виходячи з Ваших висновків, Міністерство юстиції України висловлює стурбованість щодо невідповідності Ваших уявлень і справжньої ситуації в Україні”, - йдеться у звернені до Х.СЕВЕРІНСЕН.

Мін’юст звертає увагу доповідача ПА РЄ на те, що критичне ставлення до джерел інформації дозволило б у майбутньому уникати непорозумінь між сторонами.

Міністерство юстиції України, наголошується в листі, “завжди максимально відкрите для отримання будь-якої інформації, в чому Ви неодноразово могли переконатись”.

„Звертаючи увагу на згадані у Вашому виступі європейські стандарти, ми впевнені, що форма подібного висловлювання не знайде підтримки з боку Європейського політикуму”, - наголошується також у листі Мін’юсту.

Як зазначили у прес-службі, копію листа направлено до Представництва України при Раді Європи та Міністерства закордонних справ України.