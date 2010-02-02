Регіонали подали в суд на Дніпропетровського губернатора

На думку виконавчого директора Дніпропетровського обласного відділення Комітету виборців України Станіслава ЖОЛУДЄВА, позов «регіоналів» до голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Віктора БОНДАРЯ – це нагнітання атмосфери перед другим туром виборів.

Про це С.ЖОЛУДЄВ повідомив у коментарі дніпропетровському ІА «Новий міст».

«Регіонали» зараз істерично намагаються зловити де завгодно використання адмінресурсу, фальсифікації тощо. Я не можу чітко сказати, чи було тут застосування адмінресурсу. Якщо такі речі є - то в суді розберуться. Насправді це все схоже на нагнітання атмосфери перед другим туром виборів. Річ у тім, що реального адмінресурсу у нас в області немає ні в кого. Хіба що облрада, яка повністю контролюється регіоналами, може, вони якось ще могли б вплинути», - сказав С.ЖОЛУДЄВ.

ІА «Новий міст» нагадує, що раніше довірена особа кандидата на посаду Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА Михайло РАЗГОНЯЄВ звернувся до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з позовом до губернатора Дніпропетровської області В.БОНДАРЯ за використання адмінресурсу в агітації за Юлію ТИМОШЕНКО.

«Ми обурені використанням службового становища державним службовцем. Віктор БОНДАР відкрито агітує за Юлію ТИМОШЕНКО як у ЗМІ, так і на зустрічах з трудовими колективами, студентами, на нарадах з керівниками підприємств і головами держадміністрацій. Хай суд вирішить, наскільки його дії є законними», - сказав М.РАЗГОНЯЄВ.