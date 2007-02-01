Катеринчук хоче помирити БЮТ і Нашу Україну

Фракціям «Наша Україна» і БЮТ необхідно підписати угоду про співпрацю в парламенті, вважає народний депутат Микола КАТЕРИНЧУК (член фракції «Наша Україна»).

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав сьогодні журналістам, що це дозволило б врегулювати питання голосувань у Верховній Раді, і тоді б не виникало проблеми подолання вето Президента України.

У свою чергу член фракції “Наша Україна” Руслан КНЯЗЕВИЧ назвав «тактичною помилкою» своєї фракції те, що вона у повному складі не підтримала законопроект про опозицію (був ухвалений у першому читанні 12 січня). За словами Р.КНЯЗЕВИЧА, це сприяло тому, що фракція БЮТ пішла на переговори з парламентською коаліцією щодо необхідності підтримки даного законопроекту.