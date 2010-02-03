Американський експерт про гарантії безпеки України та нейтралітет

Віце-президент Атлантичної ради, колишній керівник Відділу європейської політики у Раді національної безпеки адміністрації Джорджа БУША Демон ВІЛСОН вважає малоймовірним позаблоковий статус для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відео-конференції між українськими та американськими експертами “Американські очікування від українських виборів”, організованої Інститутом світової політики спільно з “Центром за американський прогрес”.

“Позаблоковість, мабуть, малоймовірна можливість для України. Що таке нейтралітет? Це сьогодні щось нереальне, якщо говорити в абсолютному вимірі. Я не думаю, що нейтралітет це справді варіант для України”, - сказав американський експерт.

Д.ВІЛСОН зазначив, що він би обережніше поставився до можливостей пошуку якихось альтернативних моделей української безпеки. На його думку, такі альтернативи могли б стати на заваді прагненню України ще більше інтегруватися з Європою.

Д.ВІЛСОН вважає, що найкращий спосіб гарантування більшої безпеки Україні - це співпраця з НАТО, проведення внутрішніх реформ, боротьба з корупцією, посилення зв’язків з Європейським Союзом, який відіграє важливу роль у зміцненні європейської безпеки. “Краще залишатися на тому шляху, який свого часу пройшли інші європейські держави”, - вважає він. Д.ВІЛОСОН переконаний у важливості розробити логічну послідовну стратегію, яка б дозволила Україні рухатися в певному напрямку.

У свою чергу, віце-президент та старший науковий співробітник “Центру за американський прогрес” Семюель ЧАРАП зазначив, що Будапештський меморандум щодо гарантій безпеки Україні “не здається непрацездатним”. Він нагадав, що й американський, і російський президенти підкреслили своє бажання дотримуватись принципів, закладених в цьому меморандумі.